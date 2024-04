Snu tyv snød kassedame - og slap væk med pengene

I en butik i Langegade i Kerteminde snød en kunde sig i weekenden til et par hundrede kroner ved at lave et snedigt trick, oplyser Fyns Politi.

En mand havde købt en juice til 30 kroner. Han betalte med en 500-kronerseddel og fik et korrekt antal byttepenge tilbage.

Kort efter henvendte kunden sig dog til kasseekspedienten. Der manglede 200 kroner, påstod han.

Da kassedamen holdt fast i, at det korrekte beløb var blevet tilbagebetalt, blev kunden aggressiv. Til sidst fik han de 200 kroner alligevel.

Herefter forlod kunden butikken med pengene.

Overvågningsbilleder har efterfølgende vist, at kunden havde puttet 200 kroner i lommen, inden han gik tilbage og brokkede sig til kassedamen. Forhåbentlig kan overvågningsbillederne være med til at identificere den snu tyveknægt.