Som akuthjælper er Pernille forberedt: Der er størst risiko for ikke at genoplive patienten

- Vi er her jo for hinanden, så det er vigtigt, at der er nogen til at komme hurtigt, hvis der nu sker noget i lokalområdet, siger Pernille Kvistgaard Kamuk, som er deltager på weekendens kursus og kommende akuthjælper.

Den frivillige akuthjælperordning hører ind under Region Syddanmark, som giver de frivillige et 12-timers førstehjælpskursus, som løbende skal vedligeholdes. Kurset er en overbygning i forhold til hjerteløbere, som rykker ud i tilfælde af hjertestop.

Kan komme ud til lidt af hvert

Ved hjælp af en app på telefonen får de frivillige besked, når der sker en ulykke inden for en radius af fem kilometer. Det kan blandt andet være et færdselsuheld, vejrtrækningsproblemer eller ondt i hjertet.

Derfor skal akuthjælperne være forberedt på lidt af hvert.

- Jeg kunne godt være nervøs. Det er jo nyt for mig, og jeg kan høre på det, at der er større risiko for, at man ikke får genoplivet patienten, end der er chance for at få genoplivet en. Men det er jo bedre at prøve end ikke at gøre noget, siger Pernille Kvistgaard Kamuk.