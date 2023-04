Sommerhusejere utilfredse med skov af skraldespande, men afviser fælles løsning

Sommerhusejere skal betale mere for at få tømt halvfyldte skraldespande.

- Nu koster det over 4.000 kroner om året.

Sådan siger Eddie Rasmussen, der er formand for Andelsselskabet Dalbybugten.

Normalt er påsken den tid på året, hvor sommerhusfolket indtager sommerhusområderne og nyder udsigt til strand, vand og idyl. Men i år er idyllen imidlertid forstyrret af en skov af skraldespande i Kerteminde kommune.

Her har sommerhusejere på rad og række fået affaldscontainere nok til at sortere skrald i fem forskellige kategorier, og ikke alle er tilfredse med den nye skov af spande.

- Dem kommer vi jo aldrig til at fylde op, siger Eddie Rasmussen.

Foran hvert sommerhus står der nu tre plastikcontainere, og de fylder ikke alene i landskabet, men også i budgettet

Det er ikke fordi Eddie Rasmussen og naboerne har noget imod at sortere affaldet, men formanden vil hellere selv køre sine aviser og sit plastikaffald til genbrug, så han kan slippe for en stigning på udgifterne til renovation på godt 50 procent.

- Sådan noget som aviser og flasker burde vi selv kunne køre på containerpladsen, vi kører alligevel forbi, når vi skal ind til Kerteminde, siger han.

Og selvom løsningen lyder lige til højrebenet, så er det ikke muligt med lovgivningen. For klimaloven fra 2020 kræver nemlig affaldssortering.

Hos Kerteminde Forsyning kan man godt forstå frustrationen hos sommerhusejerne.

- Der er ikke opbakning nok i vores samfund til selv at sortere og køre på genbrugen, så vi får meget mere genanvendt, når det nu er blevet en obligatorisk ordning, siger administrerende direktør hos Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen.

Fællesplads kan være løsningen

Der findes dog en løsning, som kan gøre det billigere for sommerhusejere i Dalby og andre steder.

Kerteminde Forsyning foreslår, at man laver en fælles løsning, så alle sommerhusejerne skal aflevere deres skrald i samme container.

- Det bliver billigere for dem (sommerhusejerne, red.), og det bliver også nemmere og billigere for os, når vi sender det i udbud til indsamlingen, siger administrerende direktør Michael Høj-Larsen.

- Det vil sige at lastbilerne skal køre lidt mindre, og på den måde er det en god ide, hvis de laver nogle fælles løsninger, for det vil også spare endnu mere CO2.

Den løsning giver formanden for andelsselskabet ved Dalbybugten dog ikke meget for.

- Skal det være i den nordlige ende eller den sydlige ende? I midten er der ikke plads til at oprette den, siger Eddie Rasmussen.

- Jeg vil kæmpe imod 100 procent at få sådan en samlet løsning. Jeg gider ikke at høre på, når folk de skal af med deres flasker og alt muligt andet affald.

Derfor ender han og naboerne nok med at måtte betale.

- Der er ikke noget at gøre ved det, siger han.

De tre spande med mulighed for at sortere fem forskellige slags affald er ikke det hele. På et tidspunkt vil der også komme en spand til farligt affald og en til tekstilaffald.

Bestyrelsen for andelsselskabet i Dalbybugten holder i slutningen af april generalforsamling, hvor de skal diskutere næste skridt i miseeren om stigende priser og skoven af skraldespande.

Kerteminde Kommune er en af de dyreste kommuner, når det handler om at få tømt affald.