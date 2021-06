Sov i shelter på vandet: - Alle, der kan sejle ud i en kajak, kan få lov til at overnatte

Ofte ligger et shelter gemt væk under træernes kroner i skoven, men nu bliver det muligt at overnatte i Kerteminde Fjord i et havshelter.

Bernt Kjær Sørensen har for Fjord & Bælt tegnet, designet og bygget et havshelter så stor, at en hel skoleklasse kan gå til køjs midt på fjorden.

- Det kom sig af, at jeg var i gang med at bygge en tømmerflåde, og så kom tanken om, at det kunne være fedt at kunne bo eller overnatte ude på sådan en tømmerflåde, fortæller han.