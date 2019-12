Stor aktion mod terror: Ransagning af hus ved Munkebo ryster beboere

Bevæbnede med maskingeværer ankom flere end 20 betjente onsdag eftermiddag til en rød trelænget gård uden for Munkebo. Det skete ifølge TV 2/Fyns oplysninger som led i en stor, landsdækkende aktion mod terror, der involverede politikredse på tværs af landet.

TV 2/Fyns reporter på stedet Frederik Roland har talt med beboerne på gården, som er forundrede over, hvad der sker.

- Jeg har talt med en beboer på ejendommen, som er dybt rystet over, hvad der sker, siger han.

Beboeren oplyser, at der bor to generationer på gården - et midaldrende par og et yngre par med børn. De forstår ikke, hvad der forbinder deres hjem til en landsdækkende antiterroraktion.

- Det er gennem nyhederne, at de har fået at vide, at det har at gøre med terrorsagen. De har ikke fået noget at vide af politiet, siger Frederik Roland.

Desuden fortæller beboeren, at der ikke bor andre på ejendommen.

Politiet var massivt til stede ved en rød trelænget gård uden for Munkebo. Beboerne ved ikke, hvorfor deres hjem bliver ransaget, eller hvornår de får adgang til det. Foto: Masoud Jafari Pouia

Mænd klædt i hvidt

Onsdag aften var politiet stadig talstærkt til stede ved gården, som ligger for enden af en lang grusvej. Derudover var der også personer klædt i hvidt, som så ud til at lede efter noget. Men hvad de ledte efter, vidste beboeren ikke.

- Jeg spurgte dem, hvorfor det tog politiet så lang tid at ransage huset, og beboeren sagde, at det var stort hus, siger Frederik Roland.

Husets beboere er blevet vist bort fra huset, som de ikke må opholde sig i.

- De må ikke komme hjem i den nærmeste fremtid og må afvente nærmere besked fra politiet, fortæller Frederik Roland.

Den store politiaktion mod terror var iværksat af Københavns Politi og PET, der fik assistance fra politikredse på tværs af landet. I løbet af onsdagen blev foretaget i alt 20 anholdelser på 20 adresser på grund af mistanke om planlægning af islamistisk terror.

