Beredskab Fyn bekræfter over for TV 2 Fyn, at de er til stede, men at de endnu ikke har det fulde overblik.

Ifølge Fyns Politi er der 1500 grise på farmen, som på en eller anden måde er impliceret. Vagtchefen understreger, at det ikke er alle grisene, der i øjeblikket er i fare, men at de er i gang med at sikre sig, at "der er styr på dem".

- Lige nu er der ikke nogen fare for, at grisene kommer ud i det fri, men hvis det sker, skal vi håndtere det, siger han til TV 2 Fyn.

Ifølge et øjenvidne på stedet, som TV 2 Fyn har været i kontakt med, blæser det en del, hvorfor brandvæsenet kæmper med at holde branden under kontrol. Derudover melder øjenvidnet også om skrig fra grisene.