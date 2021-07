Stor eftersøgning i morges: Tom båd med varm motor blev fundet gået på grund

Båden er en 20 fods jolle med lukket overdækning. Såvel politiet som indsatslederen fra beredskabet undrede sig over situationen og forsøgte på flere måder at finde ejeren, mens også Forsvaret blev underrettet.

Stor eftersøgning

Kort tid efter valgt Forsvarets Operationscenter, JRCC (Joint Rescue and Coordination Center), at iværksætte en større eftersøgning med både en helikopter og enheder på vandet efter mulige personer i vandet.

- Det var en operativ vurdering på det givne tidspunkt, at de skulle indsættes, oplyser vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter.

Samtidig søgte politiet med droner i luften og betjente på internettet at finde enten en person i vandet, som kunne være faldet overbord, eller ejeren af båden.

- Vi forsøger via forskellige registre at finde ejeren, og det lykkes kort før klokken seks i morges, hvor vi finder ham på sin bopæl, siger Lars Thede fra Fyns Politi.

Efter at have talt med ejeren konstaterer politiet, at der med al sandsynlighed er tale om et forsøg på tyveri af båden, hvor noget er gået galt undervejs.

- Og så er de formentlig hoppet i land igen, siger vagtchefen.

Hele aktionen blev ifølge vagtchefen iværksat på grund af sikkerhedsmæssige hensyn efter konstateringen af båden med den varme motor.