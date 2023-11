Stor udrykning til forsøgsstation for grise

En stor brand, som brød ud den 2. november, bliver ved med at spøge. Flere gange siden har Beredskab Fyn sendt brandbiler til forsøgsstationen for grise i Langeskov, hvor ilden gang på gang er blusset op.

Senest fredag eftermiddag måtte brandbiler sætte horn og sirener i gang, og sætte kursen mod Odensevej 40.

- Branden bliver ved med at blusse op, så nu er Beredskab Fyn på stedet igen, for at slå den ned, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Krøjgaard.

Fredag eftermiddag arbejder Beredskab Fyn med fire brandbiler på stedet.