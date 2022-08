Stormøde efter voldelig havnefest: - Vi må ikke lade frygten vinde

Fyns Politi har foreløbig modtaget i alt syv anmeldelser om voldelige overfald, efter weekendens havnefest i Kerteminde.

Nu vil politikerne indkalde byrådet, politiet, havnefesten, vagtværn, natteravne og andre relevante parter for at finde løsninger, så de unge i Kerteminde fortsat kan gå trygt i byen og til havnefest.

- Det må ikke være frygten der vinder. Derfor holder vi nu et evalueringsmøde for at få alle gode råd på banen, så alle fremover kan færdes trygt i vores by, siger borgmester Kasper Ejsing Olesen (S).

- Jeg forstår godt, at weekendens begivenheder bliver massivt omtalt i medier og på sociale medier. Det er et højt antal sager, og det giver kæmpestor frygt. Men det er et enkelstående tilfælde, understreger borgmesteren.

Alle parter bliver nu indkaldt, og Socialdemokratiet og Konservative forventer, at mødet kan afholdes om en måned.



- Vi kunne godt afholde et møde øjeblikkeligt, men i respekt for de mennesker, der er blevet forulempet og for politiets fortsatte efterforskning, så venter lige, til der er faldet ro på byen efter en voldsom weekend, siger Henrik Madsen, der er byrådsmedlem for Konservative i Kerteminde Byråd.

Henrik Madsen forventer, at alle partier i byrådet vil deltage i mødet.

Havnefest efterlyser tiltag

Arrangørerne bag havnefesten ser frem til at få et møde med både politikere og politi efter de mange voldsepisoder.

- Vi deltager meget gerne i en drøftelse med kommunen og politiet, om vi i fællesskab kan gøre yderligere tiltag, der kan reducere risikoen for den meningsløse vold, som desværre ramte Kerteminde i år.



- Vi beklager dybt den vold, der er sket i Kerteminde by efter havnefesten, og der vil vi se på, om vi i samarbejde med politi og kommunen kan lave nogle tiltag, der gør, at vi undgår fremadrettet at sådan noget sker i Kerteminde by, siger Preben Frets, der er formand for Kerteminde Havnefest.



Fyns Politi hilser ligeledes et evalueringsmøde velkommen.

- Fyns Politi ser frem til at modtage en invitation til et møde, hvor vi til fælles bedste kan udveksle erfaringer. Når vi har større arrangementer i kredsen, vurderer vi altid på bagkant, hvordan de gik og om noget skal gøres anderledes en anden gang. Derfor vil vi se frem til mødet, så vi med vores gode samarbejdspartnere kan drøfte erfaringerne til fælles bedste, skriver Fyns Politi i en skriftlig kommentar.



Ifølge initiativtagerne til mødet er formålet med evalueringsmødet ikke at pege fingre eller finde syndere, men udelukkende en erfaringsdeling med henblik på, hvad de kan gøre bedre næste gang.

De fleste af voldsepisoderne fandt sted søndag morgen mellem klokken 02 og 03. Blandt andet blev en 15-årig dreng slået i hovedet, så han fik skader på munden og tænderne. Andre unge mænd blev skubbet omkuld og blev slået med knytnæver.

Fyns Politi har sigtet en 20-årig mand for tre af overfaldene.