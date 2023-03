Strid i Nye Borgerlige: - Det er politikken, der er det vigtigste

- Så længe at sådan nogen som mig er i for eksempel Kerteminde byråd og fører Nye Borgerliges politik, så er der stadig et parti, der hedder Nye Borgerlige.

Sådan siger Malte Jäger i forbindelse med det seneste døgns tumult i netop Nye Borgerlige.

Sent torsdag aften blev partiets kun en måned gamle formand Lars Boje Mathiesen sat fra bestillingen og samtidig ekskluderet fra partiet.

Den bratte exit var ifølge blandt andre Ritzau en strid mellem den nu afsatte formand og partiets hovedbestyrelse. Striden handler om penge.

Men trods kaos i Nye Borgerlige, er der ikke grund til at opgive kampen for partiet, siger Malte Jäger.

- Det er politikken, der er det vigtigste, så jeg vil sige, jeg synes det er en forkert anskuelse af politik, at tro det er personerne, som skal drive alting, når det nu engang er sagen jeg står inde for, siger Malte Jäger.

Han mener således at Nye Borgerlige stadig er et politisk projekt, som det er værd at kæmpe for, og peger på at han landet over har kolleger i byråd og regionsråd, og at der stadig sidder tre fra partiet i folketingssalen på Christiansborg.

Malte Jäger fortæller til TV 2 Fyn, at "det var en mavepuster", da nyheden om Lars Boje Mathiesen kom.

Hvad tænker du om, at det foregår på den måde i dit parti?

- Hele situationen er da utrolig ærgerlig, og jeg har godt nok endnu ikke helt sat mig ind i, hvordan det har været fra hans side og fra hovedbestyrelsens side af.

- Men jeg er da ærgerlig over det. Det ændrer ikke på, at Nye Borgerliges partiprogram er det eneste jeg kan stå inde for, siger Malte Jäger.

Striden

I løbet af fredag er der kommet en række detaljer frem om, at striden i partiledelsen.

Blandt andet anklager hovedbestyrelsen Lars Boje Mathiesen for at ville have sit formandsvederlag udbetalt til sin virksomhedskonto.

- En 4-årig uopsigelig kontrakt med et formandshonorar på 55.000 kroner om måneden inklusiv pension, som Lars Boje Mathiesen ville have udbetalt til sin virksomhedskonto frem for sin lønkonto for at spare penge i skat, rimer slet ikke på at være formand for Nye Borgerlige, skrev organisatorisk næstformand Jesper Hammer ifølge Ritzau torsdag aften til partiets medlemmer.

Sådan en ordning ville Skat ikke acceptere, vurderer en ekspert overfor Ritzau.