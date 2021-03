Svigermor til udvist 31-årig fra Munkebo: - Vi føler os ført bag lyset

- Vi er så lede ved den her sag. Vi er vrede, og føler os ført bag lyset.

Sådan siger svigermoderen til den 31-årige gambianer Daba Kora, som torsdag i Retten i Odense blev idømt to års fængsel og udvisning for, at have støttet Islamisk Stat.

Jill Iversen var efter dommen ikke kun vred over den situation, som Daba Kora har sat hende og familien i Munkebo i. Hun var også lettet over sagens udfald.

- Det er godt, han er blevet dømt, siger hun til TV 2 Fyns reporter og tilføjer:

- Og han er i hvert fald ikke velkommen her længere, efter det han har gjort.

Daba Kora er dømt for at rådgivet tilhængere af terrororganisationen Islamisk Stat, og for forsøg på at motivere dem. Derudover har han forsøgt at yde økonomisk støtte til organisationen.

Jill Iversen, som ikke at stå frem med billede, fortæller, at den dømtes og hendes datters yngste er for lille til at have forstået, hvad der er foregået, men den ældste datter, som lige er fyldt seks har år, været meget ked af det.

Samtidig har det været en surrealistisk tid for familien. Anholdelsen af Daba Kora skete 11. december 2019. Under en aktion tilrettelagt af PET slog betjente til mod den landejendom, hvor han boede med hustru, to børn og svigerfamilie. I alt blev der i den landsdækkende aktion anholdt 22 mænd og kvinder. Syv af landets politikredse deltog i.

Aktionen vedrørte flere forskellige sager. I Daba Koras tilfælde drejede det sig om indsamling og deling af vejledninger i fremstilling af gift og bomber, vejledninger i håndtering af våben og udførelse af angreb, samt vejledninger i, hvordan man på internettet kan holde sig skjult for politiet, har vicestatsadvokat Torben Thygesen tidligere oplyst i en pressemeddelelse.

- Først troede vi jo ikke på det, men efter retssagen, så gør vi. Det er simpelthen ikke i orden alt det, han har gået og lavet, siger Jill Iversen.

Hun fortæller til TV 2 Fyn, at i den sidste tid inden anholdelsen trak Daba sig mere og mere tilbage.

- Førhen spiste vi jo sammen, men til sidst hilste vi bare kort, siger hun.

Udvist på trods af børn i Danmark

Ved proceduren i sagen i Retten Odense gik anklageren efter fire års fængsel og udvisning. Men det endte altså med en fægselsstraf på det halve plus udvisning.

Udvisningen af Daba Kora er for bestandigt - selv om han har to børn, som er danske statsborgere og bor i Danmark.

Retten vurderede, at han ikke har brugt meget tid på børnene, og at det er moren til børnene, som er den primære omsorgsperson.

Forvarsadvokat Asser Gregersen er tilfreds med, at Daba Kora blev idømt to års fængsel. Det er en af de mildeste domme for terrorrelateret kriminalitet de seneste 20 år.

Til gengæld er Asser Gregersen ikke begejstret for udvisningen.

- Det er jo en hård del af det.

- Min klient har to små børn i Danmark, som han selvfølgelig har savnet de 15 måneder, hvor han har været i varetægt, og tanken om, at han nu skal til Gambia og ikke se dem, er hård.

- Det er selvfølgelig også noget af det, der gør, at jeg overvejer, om han vil anke dommen, fordi selvfølgelig vil manden gerne opretholde sin kontakt med sine børn, siger Asser Gregersen og og kalder en dom i en terrorsag for "stigmatiserende" og "udstødende".

Daba Kora har gennem hele retssagen nægtet sig skyldig, og overvejer, om han vil anke dommen til landsretten.