Svømmehal angrebet af skimmelsvamp: Vil kræve omprioritering at renovere i år

Svømmehallen i Munkebo trænger til en kærlig hånd. Det har man, ifølge en sagsfremstilling til Kerteminde Kommunes økonomiudvalg, kendt til i et stykke tid - og nu er problemerne altså blevet så kritiske, at der skal gøres noget senest ved årsskiftet.

Allerede i 2019 blev der afsat 16,8 millioner til en renovering af både klimaskærmen, omklædningen og svømmehallen. Budgettet blev dog senere reduceret, og der blev kun gennemført en renovering af klimaskærmen over og omkring selve svømmehallen for 10,6 millioner.

Siden da er bygningens indvendige tilstand blevet yderligere forværret.

Kommunens administration har derfor bestilt en tilstandsrapport fra Teknologisk Institut, og den afslører omfattende problemer med blandt andet skimmelsvamp og vand der trænger ind, hvor det ikke burde være.

Og Kertemindes borgmester, Kasper Ejsing (S) medgiver da også, at det på billederne i rapporten ligner, at der er temmelig alvorlige problemer.

- Så nu har vi (økonomiudvalget red.) bedt administrationen om at lave yderligere undersøgelser, for at vurdere præcis hvad der skal laves, og hvorvidt det kan deles op i etaper. Det er også vigtigt for os, at renoveringen bliver en holdbar løsning, så vi ikke står igen om et år eller to og skal bruge endnu flere penge, siger han.

Administrationen har tilkendegivet over for borgmesteren, at undersøgelserne vil være færdige i august, så Kertemindes politikere kan træffe en informeret beslutning til den tid.

Anlægsloft begrænser

Hvis det bliver nødvendigt at sætte renoveringsarbejdet i gang i år, vil det ifølge borgmesteren kunne tvinge politikerne til at omprioritere pengene fra andre projekter i kommunen.

- Vi er, ligesom andre kommuner, underlagt et anlægsloft. Så skal vi ud og bruge mange millioner på at renovere svømmehallen i år, bliver vi nødt til at tage de penge fra andre projekter, som så vil blive forsinkede, siger han.

Men han håber, at vurderingen giver tid nok til at lægge renoveringen på et hensigtsmæssigt tidspunkt.

- Vi har en svømmeklub med over 1000 medlemmer, ligesom der er daglige brugere derude. Derfor vil vi også gerne renovere på et tidspunkt, hvor det generer mindst muligt, forklarer han.

Ifølge sagsfremstillingen vil en renovering af svømmehallen komme til at koste mellem 17,5 og 19,5 millioner kroner - afhængigt af, om renoveringen gennemføres over et, to eller fire år. Dertil kommer tab af billetindtægter og andre udgifter forbundet med lukning af svømmehallen i perioder.

Mens svømmehallen venter på en endelig plan for renoveringen, har et eksternt firma i april foretaget professionel rengøring mod skimmelsvamp. Der vil fortsat løbende løbende blive rengjort indtil renoveringen er gennemført.