Tag bussen til Lindø: Flere busser til fynske erhvervsområder

Fynbus indleder til august et etårigt forsøg med busser til Lindø Industripark i Munkebo. Forsøget sker i tæt dialog med den største virksomhed i området, MHI Vestas Offshore Wind.

- Som grøn virksomhed er det vigtigt for os, at vi er ”grønne” hele vejen igennem. Ikke kun på vores produkter, men også vores adfærd, så vi støtter selvfølgelig op om dette fantastiske tiltag, siger Martin Bjerregaard, Senior Factory Director, hos MHI Vestas Offshore Wind i en pressemeddelelse.

- Ydermere vil den grønne bus også sikre, at vi kan tiltrække medarbejdere, som måske normalt ikke ville søge hos os. Derfor er det vigtigt, at man kan komme nemt til og fra Lindø Industripark - også med bussen, siger han.

I forsøgsperioden kører rute 151 mandag til torsdag til Lindø på to morgen- og eftermiddagsafgange. Fredag er der kun én afgang hver vej om morgenen og om eftermiddagen.

Busserne kører direkte til hovedporten, hvor der i forvejen er etableret en busholdeplads og et overdækket læskur. Forsøget bliver evalueret i foråret 2021 for at vurdere, om ruten til Lindø skal gøres permanent.

Flere forsøg på vej

Erhvervsområderne omkring Odense vokser konstant, og derfor undersøger Fynbus løbende behovet for busservice i områderne.

- Blandt tilflyttende firmaer er en række store erhvervsvirksomheder med flere hundrede arbejdspladser, hvor det må formodes, at nogle ansatte vil være interesseret i at benytte kollektiv trafik til og fra deres arbejdsplads. De henvender sig i øjeblikket til Fynbus og efterspørger tilpasset busbetjening, fortæller direktør for Fynbus, Carsten Hyldborg.

Fynbus er i gang med en markedsanalyse for at afdække behovet for brug af kollektiv trafik i Tietgenbyen ved Odense, og de er også i dialog med Odense Kommune om tilpasset kørsel til Energivej i Odense med mulig opstart næste år.

Allerede 5. marts i år indledte Fynbus et forsøg med at køre busser til Logistikvej i Odense. Til trods for Corona-situationen er bussen henover foråret blevet flittigt benyttet af kunder til og fra Logistikvej, skriver Fynbus i pressemeddelelsen.

I løbet af efteråret evaluerer Fynbus buskørslen til Logistikvej med henblik på at vurdere, om kørslen skal gøres permanent.