Teenager blev slået ihjel i dødskryds - nu skal det bygges om

Folketinget sætter 4,6 millioner kroner af til at ombygge krydset ved Refsvindinge Friskole i Nyborg Kommune.

I 2017 blev en ung knallertfører dræbt, da han blev påkørt af to biler i krydset. Derfor er det lokale Folketingsmedlem for Socialdemokratiet Lasse Haugaard Pedersen særligt glad for, at sikkerheden nu bliver forbedret i krydset.

- Det er dybt ulykkeligt, at en ung mand mistede livet i krydset i Refsvindinge. Det er helt afgørende for eleverne på Refsvindinge Friskole, deres forældre og andre borgere i Refsvindinge, at de trygt kan bevæge sig ud i trafikken, siger han.

Ombygningen indbefatter ny venstresvingsbane, en mindre sideudvidelse af Nyborgvej og flytning af et busstop. Projektet vil strække sig over to til tre år.