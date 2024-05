Tidligere fynsk SF-formand følte sig truet til stilhed

"Husmoren fra Kerteminde", Annette Vilhelmsen, fortæller i P1-programmet "Svingdøren", at hun tilbage i 2017 følte sig truet, da hun under et opkald fra en unavngiven socialdemokrat fik at vide, at hun skulle "stikke piben ind", hvis hun ville undgå at få sin karriereødelagt.

Anledning var, at den tidligere SF-formand i en bog havde udtalt, at ”lockouten af lærerne (i 2013, red.) var regeringens beslutning”. På tidspunktet for opkaldet havde hun trukket sig fra politik, og var i stedet blevet direktør for Tietgenskolen.

- Så bliver jeg ringet op af en socialdemokrat, som siger til mig, at hvis ikke jeg stikker piben ind, så bliver min karriere i erhvervsskolerne kort. Det er noget, vedkommende har fået vide fra øverste sted, siger Annette Vilhelmsen i programmet.