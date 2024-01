Tommy Møller Nielsens enke står frem: Sådan døde han

For første gang sætter Tommy Møller Nielsens efterladte hustru, Lisbeth Møller Nielsen, nu ord på sin mands død i sommeren 2023, det skriver Ekstra Bladet.

Den fynske fodboldmand arbejdede som talentspejder, og på en rejse hjem fra en arbejdsopgave blev han ramt af et pludseligt hjertestop under en mellemlanding i Frankfurt. Derfor var det personalet i lufthavnen, der fandt den 61-årige fynbo død, forklarer enken.

- Det var et mareridt, og vi fik jo alle et kæmpe chok. Jeg havde det forfærdeligt. Altså…der havde jo ikke været…det var ikke fordi, han havde været syg. Der var ingen tegn overhovedet. Det kom virkelig som et lyn fra en klar himmel, fortæller Lisbeth til avisen.



Tommy Møller Nielsen var søn af Europamester-træner Richard Møller Nielsen, han fik sin fodboldopvækst i OB og arbejdede i sin karriere som træner og talentspejder både i Danmark og udlandet.



Tommy Møller Nielsen er bisat på Kerteminde Kirkegård.