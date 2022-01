Torunn efterlyser flere kvinder på Odense Havn: - Det virker ikke på mig, som om de gør noget specielt for det

Og skal der flere kvinder ind i eksempelvis smedefaget, kræver det en indsats fra virksomhederne, mener Torunn Torp. Hos Bladt Industries vil det ske i markedsføringen, lyder det blandt andet fra direktøren.

Hvad tænker du om svaret, som du fik fra direktøren?

- Det virker ikke på mig, som om at de gør noget specielt for at få flere kvinder ind. Hvis man synes, samfundet er bedre tjent med ikke at have opdelinger, er det et langt sejt træk, men det er vigtigt, siger Torunn Torp.

