Træt Malte Jäger bliver holdt vågen af spændingen: - Det vil være sensationelt, hvis jeg nuppede mandatet

- Jeg tror bare, at jeg kommer til at ligge i min seng og ikke kunne falde i søvn.

Sådan lyder det fra en ellers noget træt folketingskandidat Malte Jäger, der stiller op for Nye Borgerlige.

Et parti, der ifølge flere prognoser står til at få ét enkelt tillægsmandat på Fyn.

Mest sandsynligt vipper mandatet mellem den lokale Jäger fra Kerteminde og Mikkel Bjørn, der er spidskandidat for partiet på Fyn.

Derfor kommer Malte Jäger formentlig ikke til at sove før de personlige stemmer er talt op senere onsdag.

- Det vil være sensationelt, hvis jeg nuppede mandatet på Fyn, siger Malte Jäger, der allerede sidder i Kerteminde Byråd for Nye Borgerlige.

- Så vil jeg blive vanvittig glad og tage kampen op med alle de røde i Folketinget.

Bjørn er mest sandsynlig

Det er dog mest sandsynligt, at det bliver partiets spidskandidat på Fyn, Mikkel Bjørn, der får mandatet. Det siger Malte Jäger selv.

Han peger på, at Mikkel Bjørn stod øverst på stemmesedlen og dermed også havde en noget større opbakning i partiet.

Det slår dog ikke den unge kandidat ud.

- Jeg er trods alt 20 år gammel, og jeg vil være et skarn, hvis ikke jeg bare var glad for, at vi står til en fordobling i Nyborg.

- Det er jeg taknemlig for, særligt fordi det viser, at jeg må have gjort et godt stykke arbejde i byrådet, siger Malte Jäger.

Det er stadig for tidligt for kandidaten at svare på, om han stiller op til næste folketingsvalg.

