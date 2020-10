Trods corona-udfordringer: Pænt overskud hos fynsk stålvirksomhed

En af Skandinaviens største koncerner inden for stålbearbejdning, Ib Andresen Industri, var stærkt udfordret af coronakrisen i det netop offentliggjorte regnskab.

Omsætningen på koncernniveau faldt med over 100 millioner til 1,1 milliarder kroner. Alligevel forbedrede virksomheden indtjeningen fra 44 til 48,5 millioner kroner før skat.

- Vi har opnået et resultat, vi kan være tilfredse med. Vores medarbejdere har ydet en kæmpe indsats under den første bølge af covid-19, hvilket vi takker for.

- Det har været en fornøjelse at se, hvorledes vores digitale infrastruktur har været med til at sikre, at vi har kunnet drive forretningen, selvom mange kunder og medarbejdere har arbejdet hjemmefra, siger administrerende direktør Bjørn Thorsen i en pressemeddelelse.

Mange hjemsendte

Efterspørgslen har varieret meget på og i de enkelte markeder og segmenter. Der har derfor været travlt i nogle afdelinger, mens andre har været hårdt ramt af ordrenedgang.

- Hjælpepakkerne har givet os muligheden for at tilpasse vores produktion uden at skulle foretage opsigelser. Til tider har op imod 70 medarbejdere været hjemsendt på lønkompensationsordningen, og vi har til dato ikke måttet opsige medarbejdere på grund af covid-19-pandemien, siger Bjørn Thorsen.

Han oplyser, at det gør det svært at lægge budget midt i en usikker corona-tid.

- Vi er kommet godt fra start i regnskabsåret 2020/21, men vi oplever en stigende usikkerhed på vores europæiske markeder, der gør det komplekst at forudse, hvad der vil ske på lang sigt, siger han.