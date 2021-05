Udenlandske håndværkere bor ulovligt på byggeplads: - Det skal stoppe omgående

Men den går ikke, lyder det fra 3F.



- I min optik kan man simpelthen ikke give bygherren ansvaret for at bo ulovligt. Sker der noget og håndværkerne for eksempel brænder inde, så er Kerteminde Kommune ikke fritaget for ansvaret, bare fordi de har sagt det til bygherre. De skal stoppe ulykken, før den sker. Og det kan de. De har magten til at sige, at de ikke må bo der, siger Tonny Fejerskov.



Overvejer politianmeldelse

Kerteminde Kommune har nu givet et påbud til Grønnely om at få bragt forholdene omkring den manglende tilladelse i orden.

Det kan enten ske ved at få tilladelsen fra kommunen, finde andre overnatningsmuligheder for håndværkerne eller sætte arbejdet i bero indtil tilladelsen er på plads.



3F Østfyn og udvalgsformand Jesper Hempler vil have arbejdet stoppet indtil tilladelsen er på plads. Men den vej mener borgmester Kasper Ejsing Olesen ikke, man skal gå.

- Jeg synes ikke, det giver mening at stoppe byggeriet indtil tilladelsen er på plads. Men vi skal have en hurtig opfølgning på sagen, og hvis det derefter ikke er i orden, skal der handles, fortæller Kasper Ejsing Olesen.

Men det er ikke nødvendigvis nok for Jesper Hempler.



- Der er givet et påbud, men jeg synes godt, man kan overveje om der skal komme en politianmeldelse. Det er det hårdeste skridt, vi kan tage, fortæller Jesper Hempler.

TV 2 Fyn har forsøgt at få et interview med ejerne bag Grønnely, men det har ikke været muligt.