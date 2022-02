Undersøgelser færdige: Årsag til brand i gartneri fundet

Nu er brandundersøgelserne færdige, og årsagen er fundet, skriver Fyens Stiftstidende.

- Der er gennemført en meget omfattende teknisk undersøgelse af de elektriske installationer, og konklusionen er: At arnestedet er i drivhus nummer fem, og at brandårsagen sandsynligvis er en ældre vækstlampe ophængt over arnestedet, der er brudt i brand grundet fejl i en kondensator og har antændt materiale i drivhuset, hvorfra det har bredt sig, siger kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi, Charlotte Nyborg, til Fyens Stiftstidende.



Milliondyr genopbygning

At årsagen til branden skyldes en nedfalden lampe, var også hvad salgsdirektør og medejer af Gartneriet By Growers A/S, Nicolai Abildgaard, gættede på tilbage i januar.

- Drivhuset rummede cirka en million plastikpotter, der stod på borde. Falder en lampe ned på noget, der er så brandfarligt, ja så brænder det. Så vi ved, at risikoen er der, sagde han til TV 2 Fyn tidligere på året.

Ifølge Nicolai Abildgaard er foråret gartneriets absolut største sæson. Derfor var han da også ærgerlig over branden i januar.

Nicolai Abildgaard vurderer, at genopbygningen af gartneriet vil komme til at koste mere end 80 millioner kroner.