Unge lærte om lastbiler og farlige røde zoner: - Nu vil jeg holde mig bagved lastbilerne

For kampagnen er det vigtigt at have lokale chauffører med. Det er nemlig også vigtigt for eleverne at vide, at dem der kører de store køretøjer også mennesker. Og man er fælles om at passe på hinanden.



Til hverdag tænker Morten Nielsen hele tiden over sikkerheden. Han kører nemlig tit i Aarhus og Odense.

- Hver gang jeg stopper i et lyskryds, så sidder det jo i én, at man skal holde øje med cyklisterne. Det er en stor del af min hverdag. Specielt når jeg kører i byerne, forklarer Morten Nielsen.