Unikt klenodie vender hjem til fynsk havneby

Første gang, anden gang, tredje gang.

Borgerne i Kerteminde har ekstra god grund til smil for tiden. Det er nemlig netop lykkes at købe Kertemindes bysegl hjem til havnebyen på en kunstauktion i selveste Barcelona.

Det oplyser Kerteminde Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg synes, at sådan en genstand hører til i Kerteminde, så derfor talte jeg med byrådets partier, der var af samme mening, siger Kerteminde Kommunes borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S), og tilføjer, at det var direktør og ejer af skibsværftet Fayard, Thomas Andersen, der generøst tilbød at betale vurderingsprisen på 11.000 euro for sejlet.

Kerteminde bysegl er blot syv centimeter højt og stammer helt tilbage fra 1500-tallet. Det er senest registreret brugt i 1608, hvor Kerteminde havde sin storhedstid som havneby for Odense.

Man har ikke vidst, hvor sejlet befandt sig, indtil i onsdags hvor det blev købt tilbage på auktionen i Barcelona.

Hvordan sølvseglet kommer til Kerteminde, og hvor det senere skal udstilles, er endnu uvist.