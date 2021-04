Usædvanlig ventilator skal bekæmpe corona i fynsk kantine

Et af Nordiccos mål var da også, at gøre et samlingssted som en kantine mere sikker.



- Jeg kan ikke sige, at det betyder, at alle kan undgå at blive smittet, men det betyder, at smitterisikoen formindskes markant, Dennis Thomsen.



Skaber udendørs tilstande indendørs

Ifølge Ole Grønborg, der har forsket i biologi og miljøteknologi på Aalborg Universitet og er udviklingspartner i projektet, er det kombinationen af UVC-strålerne og en øget luftcirkulation, der gør ventilatoreren effektiv.