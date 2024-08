Vejbod skaber overskrifter igen: Verenas skur skal rives ned - kan få konsekvenser for alle vejboder

Begrundelsen er, at Ankestyrelsen anser vejboden for at være en butik fremfor et grovvareudsalg. Hvad forskellen præcis er, kan ingen rigtig forklare - men butikker vil man ikke have i landzoner, mens grovvareudsalg er helt okay.

Og at Ankestyrelsen nu blander sig, vækker harme i den lokale politiker Anne Fiber (K).

- Jeg synes, det er helt vildt, den tager sådan en sag her op. Alle steder i lovgivningen står der, at det er kommunalbestyrelsen, som har kompetencen til at tildele landzonetilladelser. Styrelsen har ikke stillet spørgsmåls ved vores overvejelser, men henholder sig til andre sager, siger hun.

Årelang strid

Striden startede i 2022, da Kerteminde Kommune selv krævede vejboden blev revet ned. Men et år efter ombestemte kommunen sig. Det har således været et langt forløb, som Skovløkke Frilandsgrønt har haft med kommunen.

- Det er utroligt svært at drive virksomhed, når man ikke aner, hvilke forhold man har at arbejde med. Men det har ikke desto mindre været vilkåret for os de seneste år, konstaterer Verena Junge og fortsætter:

- Det havde været ønskværdigt, hvis vi langt tidligere kunne have haft den her dialog. Det er flere år siden, vi første gang henvendte os til kommunen.

Ifølge Anne Fiber går Ankestyrelsen i små sko, og det kalder hun for et problem for kommunernes evne til selv at træffe beslutninger.