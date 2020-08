MHI Vestas fyrer 45 ansatte på Lindø

45 MHI Vestas-medarbejdere på Lindø fyres. Ifølge TV 2 Fyns oplysninger fyrer vindmøllefabrikken i alt 148 ansatte fordelt på de tre fabrikker på Lindø, i Nakskov og Esbjerg.

Medarbejderne på Lindø siger farvel til 14 kolleger til september og yderligere 31 i første kvartal af 2021.

Det bekræfter tillidsrepræsentant Lars Hansborg. Derudover henviser han til ledelsen for yderligere kommentarer.

I et brev til medarbejderne, som TV 2 Fyn er i besiddelse af skriver produktionschef Martin Bjerregaard, at fyringerne skyldes, at virksomhedens nuværende produktion overstiger efterspørgslen de kommende to år. Derfor må MHI Vestas tilpasse sig ved at afskedige.

30 dages varsel

MHI Vestas beskæftiger cirka 500 personer på Lindø, og med de kommende fyringer forventer Martin Bjerregaard, at fabrikkens kapacitet matcher behovet de næste to år. Det skriver han i brevet til medarbejderne.

Alle de berørte ansatte vil blive underrettet senest om tre uger. Derefter får alle fyrede medarbejde 30 dages varsel uanset ancinnitet.

Produktionschef Martin Bjerregaard oplyser til TV 2 Fyn, at man er ved at kommunikere internt, og han ønsker derfor ikke at udtale sig.