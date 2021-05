Video af voldsomt overfald på 11-årig fra Munkebo deles på sociale medier

- Der er kommet mange anmeldelser af både videoen og episoden, siger vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.

Netop delingen af videoen påvirker moren til den 11-årige meget.

- Det er ganske forfærdeligt, at den video kan florere. Jeg synes, det er grotesk, at der er en, der har filmet, og at der er en, der giver ham så mange tæsk, men jeg synes decideret, at det er ulækkert, at folk kan finde på at dele videoen og spørge, hvor de kan se den, forklarer moren.