Vil droppe Fjernvarme Fyn midt i energikrise: - Det vil være fuldstændig skingrende sindssygt

Stigende priser er der nok af. I Kerteminde Kommune kan varmeregningen nu ende med at blive føjet til listen.

Jan Nielsen har boet i Munkebo i 13 år, og han har været godt tilfreds med billig fjernvarme fra Fjernvarme Fyn.



- Der har ikke været noget, de har været meget tilforladeligt. Det har været til at overkomme for alt og alle, siger Jan Nielsen, der som formand for AB lejerne i Munkebo repræsenterer 125 lejere.

Han er betænkelig ved, at Kerteminde Forsyning nu vil afbryde fjernvarmen fra Fynsværket – for i stedet at lave mindre decentrale kraftvarmeværker i kommunen.

- Det ville være fuldstændig skingrende sindssygt. Jeg frygter gevaldige prisstigninger, og jeg håber ikke, at det bliver til noget, siger Jan Nielsen.

Brian Vad Mathiesen er professor i energiplanlægning og vedvarende energi ved Aalborg Universitet. Han undrer sig ligeledes over, at Kerteminde Forsyning midt i en global energikrise ikke søger samarbejdet med en stor spiller på markedet, men i stedet ønsker at stå alene.

- Jeg synes ikke, at det lyder særlig intelligent at bryde et samarbejde af den art.

- Det er meget usædvanligt, at man vil bryde et samarbejde, hvor der er en infrastruktur, og det faktisk giver mening, siger Brian Vad Mathiesen.

Lukket orientering

Flere politikere i Kerteminde Byråd deler bekymringen fra Jan Nielsen og energieksperten.

- Jeg vil sige, at det er helt hen i hegnet at løsrive os. Der er ganske givet ydrekommuner i Danmark, der vil give alt, hvad de har for at få to fjernvarmeledninger, som vi har fra så stabil en leverandør. Og så vi vælger vi at afbryde de linjer. Det er i min optik galimatias, siger Henrik Madsen, der er valgt ind i Kerteminde Byråd for Konservative.

Først for to måneder siden blev han og mange af de øvrige byrådsmedlemmer klar over, at det kommunalt ejede forsyningsselskab Kerteminde Forsyning - uden orientering af offentligheden - målrettet har arbejdet henimod at afbryde fjernvarmeforsyningen fra Fynsværket og i stedet etablere en lokal fjernvarmeproduktion til borgerne i Kerteminde.

- Jamen, det er fordi, vi måske godt kunne tænke os at skaffe lidt billigere priser til forbrugerne, og hvis vi også kunne kombinere det med, at fjernvarmen kunne blive lidt mere grøn, så synes vi, at det var to gode argumenter for det, siger Hans Luunbjerg, der er formand for bestyrelsen for Kerteminde Forsyning og tidligere borgmester i Kerteminde for partiet Venstre.