Vilde marsvin med i banebrydende forsøg: Menneskeskabt støj forstyrrer hvalernes hørelse

Lektoren forklarer, hvordan man helt konkret sætter dataloggeren på marsvinet. Det sker, når fiskerne ringer og beder om hjælp til at få marsvin ud af deres net.

- Så ringer de til os, og så rykker vi ud i en fart og får marsvinet op i båden. Et marsvin er cirka halvanden meter lang og vejer 50 kilo, så det er som et lille menneske. Normalt er de forbavsende rolige. Det tager 5-10 minutter at sætte udstyret på, inden vi sætter marsvinet ud igen, siger Magnus Wahlberg, der er leder af projektet.

Dataloggeren er lavet til at sidde fast med sugekopper og falde af efter et døgn. Derefter samles apparatet op og tappes for data.

Store protester

Tidligere i år var der store protester mod Fjord&Bælt, som har tre marsvin i fangeskab.

Men professor Magnus Wahlberg påpeger, at det netop er forsøgene i fangeskab, som har gjort, at man nu kan arbejde videre i det vilde.

- Det her havde aldrig kunnet gå uden de erfaringer, vi har gjort os i fangenskab. Nu kan vi arbejde mod at sikre dyr i det vilde bedre forhold, hvilket jo er noget af det, vi kæmper for.