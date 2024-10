Vindmøller så store som Eiffeltårnet: Fire ting du skal vide om internationalt topmøde på Fyn

- Det er en fantastisk dag for Fyn. Der har aldrig været et topmøde i den størrelse på Fyn.

Sådan siger siger Carsten Aa, der er direktør i Odense Havn, på dagen, hvor europæiske toppolitikere og ledende erhvervsfolk er samlet på Fyn til internationalt topmøde.

De mødes for at diskutere opsætningen af 20.000 havvindmøller i Nordsøen - altså langt væk fra Fyn.

Men der er en særlig grund til, at de europæiske klima- og energiministre, EU’s energikommissær og internationale topledere mødes på det gamle Lindø-værft i Munkebo.

- Det kan virke mærkeligt, at en havn, der ikke ligger direkte ud til Nordsøen, skal huse Nordsømødet, men Odense Havn er et godt eksempel på, hvordan produktionen af havvindmøller kan skabe forandringer i mange forskellige områder rundt om i Europa, hvis vi griber det rigtigt an, siger Carsten Aa.