Vold optaget på video: Formodet gerningsmand bag overfald på 15-årig sigtet

Fyns Politi har sigtet en 17-årig dreng for overfaldet på en 15-årig dreng i forbindelse med havnefesten i Kerteminde den 6. august.

Anholdelsen er foretaget efter et tip fra en borger, der torsdag førte til, at den 17-årige mand blev sigtet for vold af særlig rå eller farlig karakter.

Han er også sigtet for uberettiget at videregive billeder, video eller meddelelser om en andens private forhold.

Det er han, fordi politiet mener, at den formodede gerningsmand har delt en video optaget i forbindelsen med hændelsen med mindst en anden person. Den videre efterforskning skal afdække, om den eventuelt kan være delt med flere.

- Vi har modtaget flere henvendelser fra borgerne i sagen, og det var en af disse henvendelser fra en borger, der førte os frem til den 17-årige mand, der nu er sigtet i sagen. Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det konkret var, der ledte os i hans retning, fordi vi ikke er færdige med vores efterforskning endnu, siger vicepolitiinspektør Anders Furbo Therkelsen, som samtidig takker for de henvendelser, politiet har modtaget i forbindelse med sagen.

Den 15-årige dreng blev overfaldet natten til søndag den 7. august på hjørnet af Vestergade og Longsvej i Kerteminde.

Han fik ved overfaldet brækket kæben, ligesom han fik brud på munden og bihulen samt ødelagt flere tænder.