Plejefamilier i Assens: Nu presses de ned i løn

En ny lønmodel for plejefamilierne i Assens Kommune er mandag eftermiddag blevet behandlet på et møde i udvalget for Uddannelse, Børn og Familie.

Trods store protester valgte et flertal af politikerne i udvalget at godkende forslaget.

Opdatering Artikel opdateret med kommentar fra Charlotte Vincent Petersen fra Socialdemokratiet

- Jeg er rigtig ærgerlig. Jeg mener, det er et uoplyst udvalg, der har truffet beslutningen. Jeg savner stadig en ordentlig dialog med plejefamilierne, og det har der ikke været hverken tid eller mulighed for i den her proces, siger familieplejer Dorthe Mortensen.

Jeg er rigtig ærgerlig. Jeg mener, det er et uoplyst udvalg, der har truffet beslutningen. Dorthe Mortensen, Plejemor, Assens Kommune

Dorthe Mortensen har sammen med sin mand tre børn i pleje. Hun er del af en større gruppe af plejefamilier, der forud for udvalgsmødet mandag har forsøgt at råbe politikerne op.

- Det er misforstået, når politikerne tror, at vi er glade for den model, der er lagt frem. Tankegangen bag gennemsnitsmodellen er positiv, men den måde, den er udformet på i Assens, er forkert. Jeg synes processen viser, at kommunen er dårligt stillet i forhold til at forstå plejeforældrenes virkelighed, siger Dorthe Mortensen.

Læs også Plejeforældre i oprør: Frygter at blive presset ned i løn

Flertal bestående af SF og Venstre

Vedtagelsen af forslaget - der indebærer en tvungen overgang til den såkaldte "gennemsnitsmodel" for aflønning af plejefamilier samtidig med, at der skal spares 1,4 millioner kroner på plejefamiliernes betalinger - var da også kneben.

For mig er der ingen tvivl om, at det er væsentligt nemmere for administrationen at arbejde med en model fremfor flere. Mogens Johansen, Formand for udvalget for Uddannelse, Børn og Familie, Socialistisk Folkeparti

SF og Venstre stemte forslaget igennem med blot en enkelt stemmes flertal.

- Et flertal er et flertal og jeg er godt tilfreds med, at forslaget blev vedtaget, siger udvalgsformand Mogens Johansen (SF).

Han forklarer, at ambitionen for ham har været at gøre indfasningen af den nye lønmodel så enkel som mulig for den kommunale forvaltning.

- For mig er der ingen tvivl om, at det er væsentligt nemmere for administrationen at arbejde med en model fremfor flere. Når den her øvelse er på plads, så er der mindre arbejde i det for administrationen fremadrettet, siger udvalgsformand Mogens Johansen, SF.

Det har foreløbig ikke været muligt at få en kommentar fra næstformand i udvalget for Uddannelse, Børn og Familie, Karin Christiansen (V).

DF og Socialdemokratiet imod

Dansk Folkepartis ene udvalgsmedlem, Jens Henrik Thulesen-Dahl, stemte sammen Socialdemokratiets to medlemmer i udvalget imod forslaget.

Vi har brug for plejefamilier, og derfor synes jeg, at vi skal behandle dem, vi har, med ordentlighed og respekt. Jens Henrik Thulesen-Dahl, Dansk Folkeparti

- Det er rigtig ærgerligt. Vi har brug for plejefamilier, og derfor synes jeg, at vi skal behandle dem, vi har, med ordentlighed og respekt, siger Jens Henrik Thulesen-Dahl (DF).

De to partier havde blandt andet ønsket, at en ny struktur for aflønning af plejefamilier skulle indfases rullende og med frivillig overgang for eksisterende plejefamilier.

- For os handler det om at få plejefamilierne som medspillere.

- Vi er afhængige af, at de lykkes med deres vigtige arbejde. Jeg frygter, at vi får talt plejefamilierne fra os, så de fremover hellere vil tage børn fra andre kommuner, tilføjer Charlotte Vincent Petersen (Soc.dem.).

Modeller for honorering af plejefamilier Klassisk honoreringsmodel: Plejefamilien modtager typisk mellem 3 og 8 vederlag á 4.222 kroner månedligt. Honoreringen revideres årligt og falder, hvis barnet bliver mindre plejekrævende. Gennemsnitsmodellen: Der opereres typisk med 4 forskellige honoreringsniveauer. Det aftales ved plejeforholdets start, hvad plejefamiliens honorar skal være. Honoraret genforhandles som udgangspunkt ikke. Livsfasemodellen: Barnets anbringelse opdeles i en række livsfaser. Plejefamiliens honorering fastsættes for én livsfase ad gangen og genforhandles, når barnet rammer en ny fase. Kilde: Kommunernes Landsforening Se mere

Lønmodel som genvej til besparelse

Assens Kommune har hidtil aflønnet kommunens 94 plejefamilier efter den klassiske honoreringsmodel, men ønsker altså fra 1. maj 2020 at aflønne samtlige plejefamilier efter KL's gennemsnitsmodel.

En øvelse, som allerede inden årsskiftet førte til stærk kritik fra hovedparten af kommunens plejefamilier samt familieplejernes organistioner, Socialpædagogerne Lillebælt og Plejefamiliernes Landsforening.

Læs også Socialpædagogerne om lønpres på plejefamilier i Assens: - Det er ikke set før

Kritikken skyldes, at Assens Kommune vil skære 1,4 millioner kroner årligt i afløningen af kommunens plejefamilier ved netop at overgå til den nye lønmodel.

- Vi er i forvejen en gruppe, der er så hårdt ramt økonomisk. Vi bliver pillet ved hver gang, der bliver pillet ved børn- og ungeområdet. Det er vores børn, det går ud over, lød det dengang fra plejemor Dorthe Mortensen.

Læs også Slut med vederlag: Plejefamilier bør have fast løn og ferie

Der er da også tale om en svær manøvre, erkendte man i Assens Kommune.

- Det er jo ikke nogen let opgave at skifte et aflønningssystem ud med et andet. Vi tror på, at vi på sigt vil blive tilfredse med det nye aflønningssystem – og så er besparelsen jo ligesom på mange andre områder i Assens Kommune blevet til en virkelighed, sagde vicedirektør med ansvar for børn, unge og uddannelse, Esben Krægpøth, tilbage i december, da planerne blev sendt i høring.

Plejefamiliernes fremtidige aflønningsmodel skal på baggrund af godkendelsen i udvalget for Uddannelse, Børn og Familie behandles i byrådet, før den kan træde i kraft.