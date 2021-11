23-årige langelænder er træt af politikerne: - De trænger til et spark i røven

Kommende politiker

Det seneste år har Caroline Almdal selv leget med tanken om at gå ind i kommunalpolitik.

- Hvis jeg stiller op til kommunalvalget om fire år, er det for at tale de unges sag. Jeg kan relatere til andre unge og deres udfordringer. Jeg vil være et frisk pust på Langeland, fortæller Caroline Almdal.

Den unge langelænder har allerede flere emner på sin dagsorden, som hun vil gå til kommunalvalg med.

- Jeg synes, der skal skæres i støtten til de ældre. De penge, der bliver brugt på ældreboliger, synes jeg skal bruges på at bygge flere ungdomsboliger. For lige nu er der for få, og du må kun bo i ungdomsboliger, indtil du fylder 23 år.