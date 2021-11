44-årig i kritisk tilstand efter soloulykke ved Langelandsbroen

En 44-årig mand fra Langeland er i kritisk tilstand, efter han fredag aften var i et solouheld ved Langelandsbroen

Det oplyser Fyns Politi.

- Ulykken er sket på Brovejen, lige efter broen, hvor han formentlig har ramt noget afspærringsmateriel og er blevet slynget ud af bilen, siger Peter Vestergaard, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Årsag uklar

Uheldet er sket i retning mod Langeland, kort efter manden kørte af broen. Hvad der har været årsagen står endnu ikke klart for politiet, fortæller vagtchefen.

- Vi har bilinspektøren derude nu, og så er vi nødt til at afvente hans beregninger, før vi kan sige, om der har været for høj fart, eller om det har været et øjebliks uopmærksomhed, siger vagtchefen.