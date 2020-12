Aases dæk skåret op fem gange: - Han kigger nærmest lige op på kameraet

Søndag morgen skete det igen.

68-årige Aase Prindsholm kom ud i sin indkørsel på Chr. Kiilsgaardsvej i Rudkøbing til tre punkterede dæk på sin bil. Skåret op af en ukendt gerningsmand.

Siden november sidste år er det sket fem gange. Hver gang har den samme mand stukket en kniv i flere af bilens dæk.

Læs også Se video: Her sprætter mand to bildæk op

- Det er den samme mand. Det er helt sikkert. Jeg kan genkende ham, fortæller Aase Prindsholm.

Stikker flere gange

Hver gang har Aase Prindsholms overvågningskameraer fanget manden - alligevel er han ikke anholdt. Ingen ved nemlig, hvem han er.

- Han kigger nærmest lige op på kameraet. Jeg tror, han er bevidst om, at der er et kamera, siger pensionisten.

Siden de første punkterede dæk har den 68-årige pensionist fået sat ekstra tykke dæk på bilen. Det bremsede den ukendte gerningsmand en smule, men det forhindrede ham åbenbart ikke i at punktere venstre forhjul samt venstre og højre baghul.

- Han stod og stak flere gange på forhjulet. Han måtte bruge begge hænder, fortæller Aase Prindsholm.

Ring på døren

Fyns Politi, der efterforsker sagen, har en formodning om, at manden må have et personligt motiv til bevidst at gå efter lige netop Aase Prindsholm bil.

- Han går målrettet efter min bil, og jeg aner ikke, hvad grunden er.

- Jeg bliver ked af det og skuffet over, at han bliver ved. At han tør komme igen. Men jeg er ikke bange, selvom jeg er her alene, siger Aase Prindsholm.

Læs også Usædvanligt mange hærværk på Fyn: - Nogen må have set noget

Signalement Søndag morgen var manden iført en lys jakke med hætte - enten hvid eller gul - med sort lynlås hele vejen igennem. På brystet var der enten to lommer med lynlås eller bånd til hætten. På venstre overarm sad et mærke, der ikke kunne tydes. Han var iført lysegrå bukser og hvide sneakers med sorte såler. Han bar handske på venstre hånd, men ingen på venstre. Han bar sorte briller og kastet.

Søndag morgen klokken 6.40 - kort efter hærværket - bemærkede en cyklende hjemmehjælper, at gerningsmanden cyklede ud på Ringvejen fra Chr. Kiilsgaardsvej, inden han drejede op ad Nørregade for så at køre tværs over vejen til Viebæltet.

Aase Prindsholm håber, at andre kan genkende manden og hjælpe med at identificere ham.

- Der må jo være nogen, der en dag siger, det er ham, og så koster det jo for ham. Kom og ring på min dør, og snak med mig i stedet, siger hun.