Advarer hinanden på Facebook: - Frustrerende og irriterende, siger politiet

- Som menneske og politimand kan man godt blive frustreret, når man bliver sendt over for at hjælpe borgere med en problemstilling, og der er nogen, der obstruerer det, fordi man får et varsel. Det er irriterende, fortæller Rasmus Tyllesen.

Kræver ekstra af politiet

Han kender til tre aktive facebookgrupper på Sydfyn, og i Fyns Politis kommunikationsafdeling lyder det, at man også er bekendt med lignende grupper på resten af Fyn - og der findes formentlig langt flere, end dem politiet har kendskab til.

Personalelederen i Svendborg mener dog godt, at politiet fortsat kan udføre deres arbejde på Langeland, omend det kræver lidt ekstra af betjentene.



- Vi arbejder ud fra, at vi ved, de advarer hinanden. Så vi er bevidste omkring, hvornår vi slår til med en aktion mod for eksempel knallerter. Når vi giver os til kende, er det ude i gruppen, siger Rasmus Tyllesen.

Det er knap en fjerdedel af Langelands befolkning på cirka 12.000, der er med i facebookgruppen.

Det er dog Rasmus Tyllesens opfattelse, at langt størstedelen af langelænderne er rigtig glade for, at politiet kommer derover.

Medlemstallet er eskaleret

Hvorfor langelænderne har brug for at advare hinanden om politiets tilstedeværelse, ved Rasmus Tyllesen ikke. Men han har en idé.

- Det er nærliggende at tænke, at det er for at undgå strafforfølgelse for spirituskørsel, men jeg kan kun gisne om den egentlige tanke. Men det er da nærliggende, siger han.

Facebookgruppen blev oprettet af Søren Nikolajsen for mere end ti år siden. Dengang han var en ung mand på knallert.

- Vi var en flok drenge, der gerne ville køre lidt på knallerter, og så var det irriterende, hvis vi blev stoppet af politiet. Det var ærgerlige penge at komme af med, hvis man havde glemt hjelmen eller kørte 50, hvor man måtte køre 30, fortæller han.

Siden da er antallet af medlemmer i gruppen eskaleret.