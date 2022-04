Advokat kalder børnesag på Langeland kidnapning

Drengen blev anbragt på børnehjem, kommunen skiftede hans adresse og omtalte det som en tvangsfjernelse i hans journal.



Nægter at flytte drengen hjem

Langeland Kommune besluttede, at drengen skulle gennemgå en såkaldt §51-undersøgelse på et børnehjem, hvor en psykolog undersøger hans trivsel og sundhed uden for hjemmet. Efter undersøgelsen skal barnet flytte hjem til sine forældre igen, men det er ikke sket i denne sag, viser sagsakterne, som Reporterne på 24syv har indsigt i.

- Jeg mener, der er tale om embedsmisbrug, da kommunen bevidst ændrer drengens adresse og omtaler det som en anbringelse i journalen. Men der er også tale om en kidnapning, da de nægter at udlevere drengen til sin mor, da undersøgelsen er færdig, siger Torben Dyring Kledal.