Akuthjælperen Jacob reddede Anders' liv - i dag er de nære venner

Efter ni minutter ankommer Jacob Ottesen til stedet med hjertestarter i bagagerummet. Og det er i mange tilfælde hurtigere end ambulancen, når ulykken sker på Langeland.

- Der er simpelthen ikke mulighed for at have en ambulance på alle gadehjørner, og hvis man får hjertestop, er det tiden, der tæller. Et minut er en forskel, som betyder temmelig meget – og hver anden ambulance herovre på Langeland er mere end et kvarter om at komme frem. Så det er altafgørende, om vi har akuthjælperne eller ej, fortæller Henrik Schakow, der er formand for Langeland Hjertestarterforening.

Et særligt bånd

Anders Reimann kan ikke selv huske ret meget fra episoden. Det sidste han husker, var, at han skulle til at børste tænder.

- Så får jeg at vide, at så ryger jeg, og så lyder der et dunk. Det plejer der at gøre, når der ryger 100 kilo på gulvet, siger han.

Anders Reimann blev indlagt på hospitalet og lå i koma i 14 dage. I mellemtiden vidste ingen af akuthjælperne, hvordan det var gået ham.

- Da de kører afsted med Anders, så står vi og tænker, hvad så? Og det vidste jeg ikke noget om før nogle måneder senere, hvor jeg tager kontakt. Så har vi faktisk holdt kontakten lige siden, siger Jacob Ottesen.

- Der opstår et tillidsbånd imellem os. Så dem vil jeg heller ikke undvære i dag, siger Anders Reimann.