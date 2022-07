Alle koncerter på nær én flyttes: Kraftig blæst rusker op i musikprogrammet på festival

Solen skinner på Langelandsfestivalens første dag. Men en kraftig vind har rusket godt og grundigt i aftenens spilleplan.

"Vi har desværre været nødsaget til at lave en række ændringer i dagens program, grundet den voldsomme vind der lige nu rammer Store Scene."

Sådan lyder meldingen på hjemmesiden for festivalen, der har hjemme i Rudkøbing på Langeland.

- Vi beder jer alle om jeres tålmodighed og forståelse, skriver festivalen i et facebookopslag.

Koncerter flyttes af hensyn til sikkerhed

Grundet blæsten har festivalen onsdag valgt at flytte alle aftenens koncerter - på nær én - til teltscenen, der går under navnet Møllers. Koncerten med Suspekt kommer dog fortsat til at foregå på Store Scene klokken 23.15.

Festivalen understreger i facebookopslaget, at dagens ændringer sker af sikkerhedsmæssige årsager.