Analyse fra valgfolkefest: Kontrolleret kritik trods dårlig økonomi

Emnerne, der blev taget op ved mandagens valgfolkefest på Langeland, var ikke overraskende. Det mener Catrine Madelaire, der er lokalredaktør på Langeland for Fyns Amts Avis.

Kommunens økonomi blev aftenens helt store omdrejningspunkt. Et aspekt af debatten under dette emne var dog overraskende for lokalredaktøren.

- Jeg er overrasket over, at debatten var så kontrolleret. Kritikken af Tonni Hansen og den nuværende kommunalbestyrelse var afdæmpet.

Hun mener, at ovenstående kan skyldes en ydmyghed fra de andre kandidater over, at de godt ved, at netop det med økonomien er en svær opgave.