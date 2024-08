Seks mænd, der er sigtet i en omfattende narkosag på Langeland, er alle blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) på den sociale platform X lørdag aften.

Ifølge TV 2, der var til stede i Retten i Odense, hvor de seks mænd blev fremstillet i grundlovsforhør, er mændene sigtet for at have modtaget omkring 700 kilo kokain i farvandet ud for Langeland.