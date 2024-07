Arrangør jubler over vellykket festival

Ø Festival på Langeland er overstået for første gang nogensinde.

Festlighederne stod på fra den 25. juli til den 27. juli på Rue Mark.

- Det er gået rigtig, rigtig godt. Missionen for festivalen var, at dem, der havde været der, havde hygget sig, fået gode oplevelser, være en del af fællesskabet og slappet af. Det er vi lykkedes rigtig godt med, synes jeg. siger medstifter Carsten Holm.

Programmet var fyldt med aktiviteter og musik med både kendte og mindre kendte navne.

- Der har været en stor bevidsthed blandt publikum om, at de ville prøvet noget musik, som de ikke kender. Og de nød det og var med hele vejen.

Indtil videre er der ikke tænkt så konkrete tanker om næste års festival, men Carsten Holm tænker allerede udvikling:

- Det skal vi finde ud af, hvordan vi skal prøve at skalere tingene. Vi håber, det her kommer til at brede sig som ringe i vandet og kommer tilbage og siger til naboer og venner, at det var tre fede dage. Så kan vi lokke flere folk til pladsen. Og så må vi se, hvordan musikprogrammet kommer til at arte sig, siger medstifteren.