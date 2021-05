Bekymring over udrejsecenter: Brugsuddeler øger sikkerheden

Og de umiddelbare forventninger til fremtiden er ikke rosenrøde.

- Vi er bekymrede i forhold til befolkningen. Langeland blomstrer op, og vi frygter, at det her kommer til at betyde, at man flytter herfra, siger Steen Juhl Pedersen, der er brugsuddeler, Bagenkop.

- Engang var det et asylcenter med familier. Nu bliver det et udrejsecenter for kriminelle. Så vi er nødt til at tage nogle forholdsregler i forhold til sikkerheden, også i forhold til personalet. Jeg vil for eksempel ikke have så mange unge mennesker gående, som jeg plejer at have.

Frygter faldende huspriser

Heller ikke Benny Boesgaard, der er ejendomsmægler hos EDC Langeland, ser lyst på fremtiden.