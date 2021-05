Beskyldte Venstre for skræmmekampagne med udrejsecenter – nu er det virkelighed

En møgsag

Det to år gamle opslag, hvor Bjørn Brandenborg blandt andet kaldte Venstres påstand om udrejsecenteret for ”uden hold i virkeligheden”, er ikke just en god historie for den sydfynske politiker.

Det vurderer TV 2 Fyns politiske kommentator, Jesper Buch.

- Det er en virkelig politisk møgsag for Bjørn Brandenborg, som om nogen har ført sig frem som langelændernes talerør på Christiansborg, siger Jesper Buch.

Han understreger, at det kun gør sagen værre, at det kommer kort tid efter, at transportministeren har skudt planerne om en ny færgehavn i Langelandsbæltet til jorden.

- Brandenborgs politiske modstandere vil bruge det her til at rive ham i næsen, at han åbenbart ikke har den store indflydelse på Christiansborg, siger Jesper Buch.

Det nye center, der åbner om et år i det tidligere asylcenter Holmegaard ved Bagenkop, skal huse 130 kriminelle udvisningsdømte, mens afviste asylansøgere og børnefamilier skal blive boende på det nuværende udrejsecenter Kærshovedgård, som ligger ved Ikast i Midtjylland.

Bonnesen: - Overhovedet ikke en skræmmekampagne

At Bjørn Brandenborg dengang kaldte annoncerne for en skræmmekampagne, var ikke helt grebet ud af den blå luft. For annoncen for placeringen af et muligt udrejsecenter på Langeland var ikke den eneste annonce, som Venstre lavede i den sammenhæng.

Ifølge en opgørelse fra dagbladet Information lavede Venstre kort før valget i alt 19 identiske annoncer for placering af udrejsecentre, hvor kun bynavnet var byttet ud fra annonce til annonce. Og ifølge en digital ekspert havde Bjørn Brandenborg en god pointe i at kalde det en skræmmekampagne fra Venstres side.

Over for avisen kalder Astrid Haug, der er digital rådgiver og ekspert i sociale medier, annoncerne for ”en skræmmekampagne i den grovere ende af skalaen”

Alligevel mener Venstres Erling Bonnesen, der ligesom Bjørn Brandenborg er valgt på Fyn, at annoncerne var helt reelle.

- Det vi ser i dag, står i skærende kontrast til, at de under valgkampen sagde, at det aldrig ville komme på tale. Det er et eklatant løftebrud, vi er vidne til over for Langeland og Sydfyn. Det er jo boomerangen, der rammer ham, siger Erling Bonnesen.

I lavede 19 annoncer og ramte forbi 18 gange – er der så ikke noget om det, når Bjørn Brandenborg siger, at det var en skræmmekampagne?

- Det var overhovedet ikke en skræmmekampagne. Vi påpegede problemet og de udfordringer, der allerede var dengang. Socialdemokraterne afviste, og nu er det skræmmende virkelighed, siger Erling Bonnesen.