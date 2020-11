Biden flytter ind i det hvide hus - og det får betydning for Langeland

Fingrene var krydsede, og efter fem neglebidende døgn kunne direktør for virksomheden Dencam på Langeland Jens D. Andersen endelig ånde lettet op.

Lørdag aften blev det en realitet; USA's næste mand i Det Hvide Hus bliver 77-årige Joe Biden.

- Det var vi da glade over. Trump er jo helt uregerlig, og det hader man i et firma. Biden er mere forudsigelig, fortæller Jens D. Andersen til TV 2 Fyn søndag morgen.

Ambitiøse grønne planer

Dencam-direktøren håbede på en valgsejr til Joe Biden, fordi han har ambitiøse planer om at investere i grøn energi og gøre USA CO2-neutral inden 2050 - og her kommer Dencam ind i billedet.

Dencam producerer nemlig dele til vindmøllevinger, og derfor er det helt afgørende for den langelandske virksomhed, hvem der kan kan kalde sig USA's præsident.

Svejserne på Dencam på Langeland kan ånde lettet op, efter præsidentvalget i USA endeligt blev afgjort lørdag aften. Foto: Ole Holbech

- Mange kigger mod USA, så det er ekstremt vigtigt, hvem der er præsident. Med Joe Biden er der langsigtede planer, og det betyder stabilitet for vores kunder. Hvis vores kunder har det godt, har vi det også godt, fortæller Jens D. Andersen.

Forventer vækst

Joe Bidens ambitiøse grønne omstilling skal dog lige stemmes igennem, inden Dencam kan sætte produktionen af vindmøllevingedele op. Jens D. Andersen er dog ikke i tvivl om, at hastigheden på samlebånden skal skrues op.

- På den korte bane betyder det ikke så meget, men på længere sigt forventer vi en vækst, når der skal investeres så massivt, som han lægger op til, siger direktøren.

Han forventer, at der går et til to år, før Dencam rigtigt mærker, at der er kommet en ny mand i det ovale værelse på 1600 Pennsylvania Avenue.