Børnefamilie stod af ræset i hovedstaden - nu har de fundet "meningen med livet" på Langeland

Parret deler tankegods med forfatteren Mai My Humaidan, som har skrevet en bog om at flytte til en ø og selv undervise sine børn i et forsøg på at gå imod konkurrencestatens dogmer.

Bogen, som en periode var nummer ét på boghandlernes bestsellerlister, fik for nylig flere socialdemokratiske politikere til at advare mod bogens budskab om at "stå af ræset".

En af var den sydfynske socialdemokrat, Bjørn Brandenborg, som er valgt i Folketinget for Svendborg-Langeland-kredsen.

- Folk, som flytter fra Købenavn til provinsen for at komme ud af hamsterhjulet, har mere fokus på sig selv end samfundet, skrev Brandenborg i et læserbrev og lagde stor afstand til bogen.



TV 2 Fyn sætter i denne uge fokus på danskernes arbejdsmoral og lyst og mulighed til at arbejde mere end i dag - noget som regeringen anser som en forudsætning for at velfærdssamfundet består i fremtiden. En dugfrisk Megafon-måling viser blandt andet, at kun syv procent ønsker at arbejde mere end i dag.