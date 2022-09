Børnesager splitter Langeland: - Der er sket fejl, som vi ikke erkender godt nok

Der er splittelse i Langelands kommunalbestyrelse.

Årsagen skal findes i håndteringen af børnesagerne i kommunen.

Torsdag sendte man en redegørelse til Ankestyrelsen omkring netop dette, men Radikale Venstre, Venstre og Konservative mener ikke, at redegørelsen tydeligt tilkendegiver, at der er blevet begået fejl i sagsbehandlingen af flere børn i kommunen.

- Den redegørelse, der ender med at blive sendt afsted til Ankestyrelsen, er på centrale punkter decideret forkert, siger den radikale formand for Børne- og Skoleudvalget, Søren Ramsing.

Kommunalbestyrelsen endte med at have otte stemmer for og syv imod redegørelsen. Radikale Venstre, Venstre og Konservative kan ikke bakke op.

- Vi mener, der er sket fejl, som vi ikke erkender godt nok, siger Jørgen Nielsen (K).

Derfor har Radikale Venstre, Venstre og Konservative fået vedlagt en skrivelse, hvor de tilkendegiver, at de er uenige i flertallets beslutning.

- For mig er det vigtigt, at vi får understreget den her uenighed. Vi synes ikke, det er O.K, vi synes ikke, det er godt nok, vi synes, der er for lidt erkendelse, siger Jesper Skovhus (V).

Enighed var muligt

Men selvom de har fået deres utilfredshed tilkendegivet, er de tre partier er langt fra tilfredse.

- Jeg synes, det var meget kønnere, hvis vi var blevet enige om en formulering om det hele. Og det tror jeg faktisk godt, vi kunne, hvis det var det, man var gået efter, siger Søren Ramsing.

Men Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) så ikke nogen grund til at lave om i redegørelsen.

- Vi synes, det er en god og udførlig redegørelse. Vi synes, den var klar til at sende til Ankestyrelsen, siger Tonni Hansen.

Var der gået noget af jer, hvis I var gået med til at skrive den her redegørelse om, så en større del af kommunalbestyrelsen kunne stå ved den?

- Ja, for jeg forstår ikke, hvad det er, der skal skrives om i den. Det er en god, udførlig redegørelse, skrevet af vores jurister. At bede de samme jurister om at skrive den om gav ikke nogen mening i mit hoved. Så derfor anbefalede jeg at støtte den, som den er, siger Tonni Hansen.

Langelands Kommune blev i forbindelse med en sag om tvangsfjernelse af et barn politianmeldt for ulovlig tilbageholdelse og kidnapning af et barn.