Bombe på Langeland: Venstre mister fire af fem pladser i byrådssalen

Fire medlemmer af Langelands kommunalbestyrelse forlader partiet. Det skriver de i en pressemeddelelse. Desuden forlader to medlemmer af partiets bestyrelse deres poster.

Årsagen til den store udvandring er utilfredshed med, at Ulrik Kølle Hansen er blevet valgt som borgmesterkandidat for partiet, lyder det i pressemeddelelsen.

Peder Hansen, Jesper Skovhus, Karina Jørgensen og Brian Dalsgaard bliver nu løsgængere, mens Steffen Uhrenholdt og Henrik Pertl forlader bestyrelsen.



"Vi fire medlemmer af kommunalbestyrelsen har tidligere meddelt Venstre Langelands bestyrelsesformand, at vi ikke kunne bakke op om den valgte spidskandidat, men den information blev ikke bragt videre til de øvrige bestyrelsesmedlemmer," skriver de fire politikere som forklaring på årsagen.

Venstre står dermed kun tilbage med ét medlem i kommunalbestyrelsen, hvor partiet tidligere havde en tredjedel af indflydelsen på kommunens beslutninger. Politikerne vil fortsætte deres politiske arbejde, men uden et parti i ryggen, skriver de:

"Vi vil nu forsætte det arbejde, som vi er valgt til og vi vil naturligvis stadig fastholde vores engagement i at arbejde og samarbejde i de udvalg, vi sidder i – herunder naturligvis også i kommunalbestyrelsen. Der skal ikke være tvivl om, at vi ønsker det bedste for Langeland."

Til Fyns Amts Avis fortæller Ulrik Kølle Hansen,at bruddet er kommet helt bag på ham. Han er også overrasket over, at de fire nu tidligere partifæller ikke har opbakning til ham.