Borgmester efter snak med butiksejere: - Vi skal se på, om det er forsvarligt at lukke op

Siden december har butikker måttet holde lukket som et led i bekæmpelsen af coronavirus, men nu er regeringen begyndt at se på muligheden for regionale genåbninger de steder, hvor smitten er lav.

Det møder opbakning fra flere butiksejere på Langeland, hvor antallet af coronasmittede har været blandt de laveste på Fyn i flere uger.

- Jeg synes helt bestemt, at man godt kunne se på de steder lokalt, hvor der ikke er så stor smitte. Så kunne man åbne op dér, og hvis der er et område med meget smitte, kunne man vente lidt dér. Der er jo ingen grund til at holde lukket, hvis vi kan styre det, siger John Foged, der er indehaver af Butik Knag i Rudkøbing.

Butikken sælger specialvarer som Kaffe, te og chokolade og må derfor godt holde åbent alle ugens dage. Alligevel har John Foged mistet kunder under nedlukningen, fordi folk bliver væk fra gågaden, når andre butikker holder lukket.

- Når hele byen er lukket ned, kommer der jo ikke nogen mennesker. Så hvis andre butikker begyndte at lukke lidt op, ville vi jo også få en større omsætning og flere mennesker i butikken, siger han.

Bookingsystemer kan være en løsning

Også i tøjbutikken Gine i Rudkøbing mærker indehaver Almira Vojinkovic kundernes fravær. Hun har indhentet en del af den tabte indtjening gennem live-events på Facebook, hvor lokale har været flittige til at støtte forretningen.

Hun er åben for en lokal genåbning på Langeland, men foreslår at man begrænser antallet af kunder i butikken ved at lade dem booke sig ind.

- Det kunne være en mulighed, hvis vi hver især kunne få én eller to kunder ind i starten. Så kunne man booke tider ligesom ved frisøren, og så har man en halv til en hel time, afhængigt af hvad man tænker, man har brug for. På den måde kunne vi stadig få mange igennem, forklarer Almira Vojinkovic.

Borgmester åben for forslag

Torsdag aften mødtes den faglige referencegruppe, der rådgiver regeringen under coronakrisen. Eksperterne regnede på flere scenarier for regionale genåbninger - heriblandt for detailhandlen og skolerne.

I Langeland Kommune ser borgmester Tonni Hansen (SF) også helst, at man åbner mere op regionalt, selvom andre kommuner har højere smittetal end på Landeland.

- Jeg er bange for, at hvis vi som ene kommune åbnede, så ville den halve million indbyggere på Fyn trække ned til Langeland, og så ville vi desværre måske komme til at sprede smitten. Derfor er min tanke, at vi skal åbne flere kommuner på én gang. Og allerhelst at det er hele Fyn som region, der får lov til at åbne på en gang, siger han.

I løbet af fredagen har Tonni Hansen været ude at snakke med flere af de små erhvervsdrivende i Rudkøbing omkring håndteringen af en eventuel genåbning.

Han forstår frustrationerne over at holde lukket på trods af lave smittetal, men ser positivt på forslagene om både tidsbestillinger og begrænsninger i antallet af kunder.

- Når vi nu bliver ved med at have de lave smittetal, så kan det være svært at holde gejsten oppe i forhold til at blive ved med at holde butikker og skoler lukket. Så nu her, hvor vi begynder at fornemme en form for metaltræthed, tænker jeg, at vi skal til at se på, om det er forsvarligt at lukke op.

- Hvis vi kan nå frem til noget i den stil, hvor vi ikke åbner helt op, men under kontrollerede forhold åbner for butikkerne igen. Det tror jeg kunne være en rigtig god idé, siger han.