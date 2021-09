Borgmester lovede, at kontakterne var i orden - alligevel mangler Langeland 20 millioner kroner

Det var med budskabet om, at kontakterne til Christiansborg var i orden, da Tonni Hansen i kommunalvalgkampen i 2017 arbejdede på at blive Langelands kommende borgmester.

- Jeg har en masse relationer i kraft af, at jeg nu har jobbet så mange år i Svendborg som formand for 3F Sydfyn. Jeg har været på Christiansborg i nu tre år. Jeg kender arbejdsgangene derinde. Jeg har relationer i forhold til, hvis man vil have nogle ting til at lykkedes, så skal man vide, hvem man kontakter, og hvor vi kan finde pengene, sagde Tonni Hansen til TV 2 Fyn i 2017.



Det lykkedes som bekendt, da Tonni Hansen og hans parti SF stormede ind i kommunalbestyrelsen og satte sig på 6 ud af 15 pladser.

Men nu knap fire år efter er økonomien altså stadig ikke på plads.